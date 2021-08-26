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Под Киевом на кольцевой дороге столкнулись два грузовика: образовалась многокилометровая пробка

Под Киевом на кольцевой дороге столкнулись два грузовика: образовалась многокилометровая пробка

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Под Киевом, на Броварской окружной дороге столкнулись два грузовика. В результате - товар одной из фур разлетелся по дороге, а один из водителей оказался в больнице. Сама же ДТП спровоцировала многокилометровую пробку, передает УНН.

Детали

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков произошло на Броварской окружной дороге. Предварительно причиной аварии является несоблюдение ПДД водителем первого грузовика, который при обгоне второй фуры не учел ее габариты и зацепил тент, который разорвало.

Вследствие разрыва тента содержание багажа было разбросано по дороге. Предварительно известно, пострадавшей грузовик и его содержание были застрахованы, поэтому суммы убытков будут считать страховые компании. Также медицинская помощь понадобилась водителю одной из фур, он был доставлен в больницу, где он пройдет обследование.

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В результате аварии образовалась многокилометровая пробка, движение осуществляется только по одной полосе.

Детали аварии будет выяснять полиция.

Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, Украина
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