У аэропорта Кабула произошел взрыв: это подтвердили в Пентагоне

КИЕВ. 26 августа. УНН. У международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле прогремел взрыв. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает УНН.

Цитата:

"Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Сейчас ситуация с жертвами неясна. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем", - написал чиновник в Twitter.

Детали

СNN со ссылкой на источник сообщает, что есть пострадавшие среди жителей Афганистана, однако пострадали ли граждане других стран, пока не известно.

Журналистка Fox News сообщила со ссылкой на источники, что взрыв совершил смертник.

Представитель Белого дома сообщил журналисту Fox News, что президент США Джо Байден был проинформирован о взрыве.

Представитель оборонного ведомства США менее часа назад также сообщал, что американские операции по эвакуации в Кабуле не завершатся в течение следующих 36 часов. "Мы продолжим эвакуировать как можно больше людей до конца миссии", - добавил он.

Дополнение

О рисках совершения терактов вблизи аэропорта Кабула, растущих каждый день, предупредил ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также президент США Джо Байден предупреждал об угрозе нападений со стороны боевиков, связанных с группировкой "Исламское государство".

Сегодня и Великобритания предупредила об угрозе атаки в районе аэропорта Кабула в Афганистане, откуда эвакуируется большое количество людей.

На фоне этого США, Австралия и Великобритания приказали своим гражданам немедленно покинуть район аэропорта Кабула. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что его страна больше не сможет эвакуировать людей из аэропорта Кабула после вечера пятницы.

Однако, в районе аэропорта до сих пор находится большое количество людей, которые надеются покинуть Афганистан.

Контекст

Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.

Украина также эвакуирует граждан из Афганистана. МИД сообщил, что три эвакуационные украинские рейсы в целом вывезли из Афганистана 256 человек. На территории Афганистана продолжает оставаться около 90 граждан Украины.

Между тем, талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа. G7 требует от "Талибана" позволить эвакуацию и после 31 августа. А президент США Джо Байден указал, что США будут пытаться завершить эвакуацию всех гражданских лиц - как американцев, так и афганцев - к изначально намеченной дате, 31 августа.