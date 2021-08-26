Украинские производители курятины массово рекламируют отсутствие антибиотиков, но только один из них реально прошел тест

КИЕВ. 26 августа. УНН. В погоне за лояльностью потребителя производители курятины часто используют на упаковках слоган “Без антибиотиков”. Но нужно ли доверять рекламе, когда есть факты.

В 2020 году Ассоциация “Союз птицеводов Украины”, при поддержке ФАО и ЕБРР, выступила с инициативой внедрить добровольную систему маркировки мяса птицы и яиц без антибиотиков.

“В Украине в отрасли животноводства производство мяса птицы занимает 72%, а его употребление в пищу населением 50%. Именно поэтому к данной отрасли пристальное внимание потребителей”, — комментировал инициативу глава Ассоциации Сергей Карпенко.

Планировалось, что независимый тест пройдут два крупнейших производителя курятины “Наша Ряба” (МХП) и “Эпикур” (Владимир-Волынская птицефабрика), а также производитель яиц “Ясенсвит”.

Тестировать украинскую продукцию принялись буквально сразу, в 2020 году. Первым независимое тестирование прошла компания МХП и по результату получила право наносить на свою продукцию маркировку “Без антибиотиков”.

За МХП проверку на достоверность рекламных слоганов должна была пройти “Владимир-Волынская птицефабрика” ( Эпикур). Но дальше слов дело не пошло. Поначалу птицефабрика ссылалась на пандемию, и действительно именно у них в прошлом году была одна из наибольших вспышек коронавируса во всей Волынской области. Теперь же тема теста и вовсе сошла на нет.

В Ассоциации “Союз птицеводов” УНН подтвердили, что тест на отсутствие антибиотиков за все это время прошла только компания МХП. Остальные по той или иной причине прохождение теста избежали.