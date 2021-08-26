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Украинские производители курятины массово рекламируют отсутствие антибиотиков, но только один из них реально прошел тест

Украинские производители курятины массово рекламируют отсутствие антибиотиков, но только один из них реально прошел тест

КИЕВ. 26 августа. УНН. В погоне за лояльностью потребителя производители курятины часто используют на упаковках слоган “Без антибиотиков”. Но нужно ли доверять рекламе, когда есть факты.

В 2020 году Ассоциация “Союз птицеводов Украины”, при поддержке ФАО и ЕБРР, выступила с инициативой внедрить добровольную систему маркировки мяса птицы и яиц без антибиотиков.

“В Украине в отрасли животноводства производство мяса птицы занимает 72%, а его употребление в пищу населением 50%. Именно поэтому к данной отрасли пристальное внимание потребителей”, — комментировал инициативу глава Ассоциации Сергей Карпенко.

Планировалось, что независимый тест пройдут два крупнейших производителя курятины “Наша Ряба” (МХП) и “Эпикур” (Владимир-Волынская птицефабрика), а также производитель яиц “Ясенсвит”.

Тестировать украинскую продукцию принялись буквально сразу, в 2020 году. Первым независимое тестирование прошла компания МХП и по результату получила право наносить на свою продукцию маркировку “Без антибиотиков”.

За МХП проверку на достоверность рекламных слоганов должна была пройти “Владимир-Волынская птицефабрика” ( Эпикур). Но дальше слов дело не пошло. Поначалу птицефабрика ссылалась на пандемию, и действительно именно у них в прошлом году была одна из наибольших вспышек коронавируса во всей Волынской области. Теперь же тема теста и вовсе сошла на нет.

В Ассоциации “Союз птицеводов” УНН подтвердили, что тест на отсутствие антибиотиков за все это время прошла только компания МХП. Остальные по той или иной причине прохождение теста избежали.

Источник: УНН
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