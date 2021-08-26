Коронавирус в Грузии: за сутки в стране зафиксировали рекордное количество умерших от COVID-19 с начала пандемии

КИЕВ. 26 августа. УНН. За прошедшие сутки в Грузии от COVID-19 умерли 79 человек - это новый рекорд для дневного показателя смертности от начала пандемии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на News Georgia.

Детали

Количество умерших от коронавируса в Грузии с начала пандемии уже превысило показатель в 7 тысяч и теперь составляет 7 028.

В Грузии за последние сутки обнаружили 4 128 новых случаев COVID-19.

При этом 25 августа в Грузии было обнаружено 5 021 новый случай коронавируса, выздоровел 5 041 пациент.

Отмечается, что только в августе, в период "четвертой волны" в Грузии умерло 1 212 пациентов.

За последние 24 часа выздоровели 5 611 пациентов.

Дополнение

Показатель смертности от коронавируса в Грузии составляет 1,3%, и учитывая тяжелое эпидположение страны, снижение количества жертв коронавирусной инфекции пока не ожидается, об этом заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

По словам чиновницы, есть ожидание того, что высокий уровень распространения инфекции сохранится и снижение этого показателя также будет очень медленным.

В условиях сложной эпидситуации Габуния считает "очень низким" количество сделанных за 25 августа в Грузии прививок - 26 тысяч.

Добавим

С начала пандемии в стране зафиксировано более 532 тысячи случаев инфицирования, более 468 тысяч из них выздоровели, 7 028 человек умерли.