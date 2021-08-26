Поджог офиса Омбудсмена: у злоумышленника нашли другие взрывчатые вещества

КИЕВ. 26 августа. УНН. У злоумышленника, который который бросил коктейль Молотова в офис уполномоченного Верховной Рады, нашли другие взрывчатые вещества. Об этом Людмила Денисова написала в своем Telegram, передает УНН.

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“Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов злоумышленник уже задержан. При нем обнаружены другие взрывчатые вещества. Продолжаются следственные действия”, — написала Денисова.

Детали

В полиции сообщили, что возгорание дверей ликвидировали. Поджигателем оказался уроженцем Киевской области, 1970 года рождения.



Что было раньше

Сегодня в здание Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека неизвестный бросил бутылку с взрывной смесью, в результате чего повредил двери помещения. Злоумышленника схватили и арестовали. Сейчас ведутся следственные действия, полиция работает. Пострадавших в результате инцидента нету. Людей спасли двери, которые быстро закрылись.