Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,71 0,0356  EUR: 31,34 0,2151 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
7410

Поджог офиса Омбудсмена: у злоумышленника нашли другие взрывчатые вещества

Поджог офиса Омбудсмена: у злоумышленника нашли другие взрывчатые вещества

КИЕВ. 26 августа. УНН. У злоумышленника, который который бросил коктейль Молотова в офис уполномоченного Верховной Рады, нашли другие взрывчатые вещества. Об этом Людмила Денисова написала в своем Telegram, передает УНН.

Цитата

“Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов злоумышленник уже задержан. При нем обнаружены другие взрывчатые вещества. Продолжаются следственные действия”, — написала Денисова.

Детали

В полиции сообщили, что возгорание дверей ликвидировали. Поджигателем оказался уроженцем Киевской области, 1970 года рождения.

Что было раньше

Сегодня в здание Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека неизвестный бросил бутылку с взрывной смесью, в результате чего повредил двери помещения. Злоумышленника схватили и арестовали. Сейчас ведутся следственные действия, полиция работает. Пострадавших в результате инцидента нету. Людей спасли двери, которые быстро закрылись.

Источник: УНН
Теги: Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.