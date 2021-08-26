Поджог дверей офиса Омбудсмена: полиция открыла производство

КИЕВ. 26 августа. УНН. Правоохранители открыли производство из-за поджога дверей офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева.

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"По данному факту следователями Печерского управления полиции Киева начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет", - говорится в сообщении.

Сообщается, что задержанным злоумышленником оказался уроженцем Киевской области, 1970 года рождения.

"Нарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас с ним проводятся все необходимые первоочередные следственные действия. Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры следователи готовят задержанному сообщение о подозрении", - отмечается в сообщении.

Что было раньше

Около 16:00 в Киеве неизвестный бросил коктейль Молотова в офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека на улице Институтской.

Позже полиция арестовала злоумышленника. Сейчас ведутся следственные действия, на месте работает полиция, пострадавших нет.