Косюк прокоменутвав исчезновения курятины "Наша Ряба" с полок магазинов

КИЕВ. 26 августа. УНН. Глава правления МХП Юрий Косюк заявил, что отказывается от использования логотипа "Наша Ряба" на продукции, передает УНН.

Цитата

“Что важнее: красивая обертка или суть? Часто за красивыми словами пустота, а за ухоженным фасадом — протрухшие стены. Новость, которой я хочу поделиться, очень вас удивит. Я решил сейчас отказаться от использования логотипа „Наша Ряба“ на нашей продукции”, — сообщил он.

Детали

Косюк объясняет, что 20 лет его компания производила лучшую в Украине курятину, но ценность была не в лого, а в качестве продукта.

“Нашу продукцию ценят в топовых странах и это не из-за бренда и упаковки, это результат того, что все это время мы производим высококлассную и безопасную продукцию, которую покупают по всему миру”, — отметил глава МХП.

Он добавил, что 20 цифровых копий логотипа “Наша Ряба” выставлены в NFT формате на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance, в честь каждого года существования бренда, за которые состоится аукцион.

“Средства от продажи направим на добрые дела. А что важно для вас? Суть или образ? Дела или хорошие слова? Давайте проверим”, — резюмировал он и опубликовал фото с курятиной в новом упаковке “Та самая курочка”.

Ранее

“Наша Ряба” на прошлой неделе пропала с полок магазина. Зато появилась новая — “Та самая курочка”.