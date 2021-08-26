СМИ: жертвами взрыва возле аэропорта в Кабуле стали не менее 11 человек

КИЕВ. 26 августа. УНН. Журналисты сообщают о минимум 11 жертвах в результате взрыва недалеко от аэропорта в захваченном талибами Кабуле, передает УНН.

Детали

Так, об 11 убитых и раненых в результате взрыва сообщает Al Arabiya со ссылкой на афганские СМИ.

Отметим, что по данным журналистов, взрыв произошел, вероятно, у расположенного вблизи аэропорта отеля Baron, где останавливались многие британцы.

В то же время источник в министерстве обороны Великобритании сообщил BBC, что у ведомства нет никаких данных о жертвах среди граждан страны, однако пока рано говорить об этом наверняка.

Стоит также добавить, что, согласно трем источникам CNN, взрыв в аэропорту Кабула - это теракт смертника. Ранее об этом со ссылкой на источники писала журналистка Fox News.

Ранее

Сегодня, 26 августа, возле аэропорта Кабула произошел взрыв, это подтвердили в Пентагоне.

Дополнение

О рисках совершения терактов вблизи аэропорта Кабула, растущих каждый день, предупредил ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также президент США Джо Байден предупреждал об угрозе нападений со стороны боевиков, связанных с группировкой "Исламское государство".

Сегодня и Великобритания предупредила об угрозе атаки в районе аэропорта Кабула в Афганистане, откуда эвакуируется большое количество людей.

На фоне этого США, Австралия и Великобритания приказали своим гражданам немедленно покинуть район аэропорта Кабула. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что его страна больше не сможет эвакуировать людей из аэропорта Кабула после вечера пятницы.

Три страны-члены НАТО - Нидерланды, Бельгия и Венгрия - заявили о завершении операций по эвакуации своих и граждан Афганистана из Кабула.

Правительство Нидерландов заявило, что прекратит эвакуационные полеты из Кабула 26 августа, назвав "болезненным моментом" то, что кое-кто все же вынужденно останется в Афганистане.

В районе аэропорта до сих пор находится большое количество людей, которые надеются покинуть Афганистан.

Контекст

Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.

Украина также эвакуирует граждан из Афганистана. МИД сообщил, что три эвакуационные украинские рейсы в целом вывезли из Афганистана 256 человек. На территории Афганистана продолжает оставаться около 90 граждан Украины.

Между тем, талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа. G7 требует от "Талибана" позволить эвакуацию и после 31 августа. А президент США Джо Байден указал, что США будут пытаться завершить эвакуацию всех гражданских лиц - как американцев, так и афганцев - к изначально намеченной дате, 31 августа.