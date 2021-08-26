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Авиакомпания Delta обяжет невакцинированных работников ежемесячно платить 200 долларов

Авиакомпания Delta обяжет невакцинированных работников ежемесячно платить 200 долларов

КИЕВ. 26 августа. УНН. Американская авиакомпания Delta Air Lines заставит невакцинированных сотрудников еженедельно делать тесты на коронавирус и ежемесячно платить 200 долларов. Об этом сообщил руководитель компании Эд Бастиан, информирует УНН.

Цитата

“С первых дней пандемии приоритетом номер 1 всегда была защита наших людей и клиентов. Сегодня мы можем гордиться уровнем вакцинации нащих работников, который составляет 75%. Однако агрессивность нового варианта вируса свидетельствует о том, что нам нужно вакцинировать гораздо больше людей и максимально приблизиться к 100%”, — отметил Эд Бастиан.

Детали

Согласно информации руководителя авиакомпании, с 12 сентября сотрудники без прививок против коронавируса будут еженедельно проходить тест на выявление болезни.

Также с 1 ноября невакцинированные сотрудники, которые зарегистрированы в плане медицинского обслуживания на базе учетной записи Delta, будут ежемесячно платить 200 долларов. Такие меры вводят для устранения финансовых потерь компании, обусловленных отказом сотрудника от прививки. Средняя стоимость пребывания в больнице одного больного COVID-19 работника составляет для Delta 50 000 долларов.

Напомним

В начале августа было известно, что половина населения США полностью вакцинировали от COVID-19.

Американские регуляторы одобрили дополнительную дозу вакцины против коронавируса для людей с ослабленной иммунной системой, чтобы лучше защитить их от инфекции.

Источник: УНН
Теги: США, Коронавирус
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