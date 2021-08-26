Авиакомпания Delta обяжет невакцинированных работников ежемесячно платить 200 долларов

КИЕВ. 26 августа. УНН. Американская авиакомпания Delta Air Lines заставит невакцинированных сотрудников еженедельно делать тесты на коронавирус и ежемесячно платить 200 долларов. Об этом сообщил руководитель компании Эд Бастиан, информирует УНН.

Цитата

“С первых дней пандемии приоритетом номер 1 всегда была защита наших людей и клиентов. Сегодня мы можем гордиться уровнем вакцинации нащих работников, который составляет 75%. Однако агрессивность нового варианта вируса свидетельствует о том, что нам нужно вакцинировать гораздо больше людей и максимально приблизиться к 100%”, — отметил Эд Бастиан.

Детали

Согласно информации руководителя авиакомпании, с 12 сентября сотрудники без прививок против коронавируса будут еженедельно проходить тест на выявление болезни.

Также с 1 ноября невакцинированные сотрудники, которые зарегистрированы в плане медицинского обслуживания на базе учетной записи Delta, будут ежемесячно платить 200 долларов. Такие меры вводят для устранения финансовых потерь компании, обусловленных отказом сотрудника от прививки. Средняя стоимость пребывания в больнице одного больного COVID-19 работника составляет для Delta 50 000 долларов.

Напомним

В начале августа было известно, что половина населения США полностью вакцинировали от COVID-19.

Американские регуляторы одобрили дополнительную дозу вакцины против коронавируса для людей с ослабленной иммунной системой, чтобы лучше защитить их от инфекции.