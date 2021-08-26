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Взрыв возле аэропорта Кабула: информация о пострадавших украинцах на данный момент не поступала

Взрыв возле аэропорта Кабула: информация о пострадавших украинцах на данный момент не поступала

КИЕВ. 26 августа. УНН. Информация о наличии пострадавших украинский в результате взрыва возле аэропорта Кабул пока не поступала. Об этом написал у себя в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.

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“Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольству Украины в Таджикистане держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывом вблизи аэропорта Кабула. Информация о наличии пострадавших украинском пока не поступало”, — написал Николенко.

Добавим

26 августа у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле прогремел взрыв. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

CNN со ссылкой на источник сообщает, что пострадавшие среди жителей Афганистана, однако пострадали граждане других стран, пока не известно.

Журналистка Fox News сообщила со ссылкой на источники, что взрыв совершил смертник.

СМИ пока сообщают о минимум 11 погибших в результате взрыва недалеко от аэропорта в захваченном талибами Кабуле.

Добавим, что по данным Минобороны Турции, взрывов возле аэропорта было два, а не один.

Посол Франции в Афганистане предупредил также о возможности нового взрыва.

Источник: УНН
Теги: Украина, теракт, Афганистан
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