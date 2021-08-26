Рекомендации Минэкономики не изменили тревожную ситуацию на рынке подсолнечного масла: цены даже выросли

КИЕВ. 26 августа. УНН. На прошлой недели в Минэкономики собрали производителей подсолнечного масла, чтоб обсудить тревожную ситуацию на рынке и неоправданно высокие цены. По результату были обещаны изменения в пользу потребителя, но за неделю по сути ничего не изменилось, сообщает УНН.

10 августа УНН провел сравнительный анализ, выяснив, что в Украине, где производится 30% всего подсолнечного масла мира, цены на продукт в два раза превышают польские. Так, бутылка масла “Щедрый дар” (750 мл) стоила в среднем 61,5 грн. За бутылку масла “Стожар” емкостью 870 мл приходилось отдать 63,8 грн. А масло “Чумак” емкостью 900 мл стоило около 77,8 грн.

Состоянием на сегодня цены не только не снизились, но даже поднялись. Например, бутылка масла “Стожар” емкостью 870 мл стала стоить 75,21 грн вместо прежних 63,8 грн. Масло “Чумак” не поменялось в цене и все так же 77,8 грн за 900 мл.

Все вышеперечисленные бренды принадлежат крупнейшему в Украине производителю и экспортеру масла, компании “Кернел” Андрея Веревского. После совещания в Минэкономики они заявили, что готовы понизить цены на 10% на социальные (непопулярные) бренды масла, такие как “Разумный выбор”, “Семерка” и “extra”.

Но, похоже, что такой “дисконт” был игрой на публику, если цены на “Стожар” у Веревского подняли сразу на 20%.

Дополнение

Отметим, что “Кернел” искажает информацию не только для правительства Украины, но и своих инвесторов на Варшавской бирже. В августе компания Веревского разместила отчет о соотвествии с требованиями Best Practice 2021, где задекламировала соблюдение главных принципов комплаенса.

Например, “Кернел” информирует своих инвесторов о том, что в его бизнес-стратегии содержатся “социальные и кадровые факторы, в том числе, среди прочего, предпринятые и запланированные действия для обеспечения равного обращения с женщинами и мужчинами, достойных условий труда, уважения прав сотрудников, диалога с местными сообществами, отношений с клиентами”. Но сами сотрудники компании это прямо опровергают, называя “Кернел” лицемерами.