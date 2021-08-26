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Нападавший поджег не только двери офиса Омбудсмена, но и Верховного кассационного суда - полиция

Нападавший поджег не только двери офиса Омбудсмена, но и Верховного кассационного суда - полиция

КИЕВ. 26 августа. УНН. Мужчина, которого задержали за брошенный коктейль Молотова в офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, также поджег дверь здания Верховного кассационного суда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

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"Сегодня, 26 августа, около 15:20 в полицию Киева поступило сообщение от прохожего. Он сообщил о том, что мужчина бросил бутылки с неизвестным веществом под двери админзданий на улице Институтской и на улице Пилипа Орлика. В результате произошло возгорание дверей этих зданий", - говорится в сообщении.

Что было раньше

В Киеве неизвестный бросил коктейль Молотова в офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека на улице Институтской.

Позже полиция арестовала злоумышленника. Сейчас ведутся следственные действия, на месте работает полиция, пострадавших нет.

Также правоохранители открыли производство из-за поджога дверей офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и дверей здания Верховного суда.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, полиция
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