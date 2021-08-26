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В результате взрыва в кабульском аэропорту погибли не менее 13 человек, в том числе дети - СМИ

В результате взрыва в кабульском аэропорту погибли не менее 13 человек, в том числе дети - СМИ

КИЕВ. 26 августа. УНН. По меньшей мере 13 человек были убиты, в том числе дети и ранены 5 морских пехотинцев США в результате взрыва возле аэропорта Кабула, сообщил канал Al Arabiya и Sky News Arabia, передает УНН.

Детали

Взрыв прогремел возле аэропорта Кабула, где тысячи людей собрались, чтобы попытаться бежать из страны после захвата власти талибами в начале этого месяца.

При этом корреспондет Sky News Arabia сообщает о 11 погибших и 5 раненых морских пехотинцах США.

Взрыв произошел в результате атаки смертника. Как сообщают СМИ, раненые есть как среди афганцев, так и среди американских граждан.

Пентагон подтвердил факт взрыва.

Дополнение

Западные страны предупреждали о возможном нападении на аэропорт Кабула в последние дни массированной эвакуации.

Ранее в четверг талибы обстреляли из водомета собравшихся у ворот аэропорта, пытаясь отогнать толпу, когда кто-то запустил баллончики со слезоточивым газом в толпу.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Талибан
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