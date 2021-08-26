Денисова: у меня есть подозрение, кто заказал поджог офиса Омбудсмена
КИЕВ. 26 августа. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова имеет догадки, кто мог поджечь дверь ее офиса. Об этом она сообщила в комментарии журналистам, передает УНН.
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"Произошло то, что кто-то, конечно хотел выразить какое-то несогласие с действиями того, кто работает в этом офисе. В настоящее время у меня есть подозрение, кто это сделал, кто был тем человеком или той организацией, скорее всего, кто заказал такие действия, которые сегодня состоялись", - заявила Денисова.
Детали
В частности, она сообщила, что это может быть организация, которая против ее работы как омбудсмена и ее высказываний относительно равных прав всех граждан Украины. Однако исходя из тайны следствия она пока не может назвать фамилии.
Что было раньше
Сегодня в здании Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека неизвестный бросил бутылку с взрывной смесью, в результате чего повредил двери помещения. Злоумышленника схватили и арестовали. Сейчас ведутся следственные действия, полиция работает. Пострадавших в результате инцидента нет. Людей спасли двери, которые быстро закрылись.
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