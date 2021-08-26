Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,71 0,0356  EUR: 31,34 0,2151 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
7185

В Украине заработают еще 20 камер фиксации нарушений ПДД: где их установили

В Украине заработают еще 20 камер фиксации нарушений ПДД: где их установили

КИЕВ. 26 августа. УНН. С 27 августа на автомобильных дорогах ряда областей и городов заработают 20 приборов автофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает МВД Украины, информирует УНН.

Детали

Волынская область:

  • на 82 км + 575 автодороги Н-22 в направлении Луцка (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 95 км + 200 автодороги Н-22 в направлении Луцка (50 км/ч);
  • на 129 км + 788 автодороги М-19 в направлении Ковеля (50 км/ч);
  • на 444 км + 971 автодороги М-07 в направлении Любомль (50 км/ч).


Полтавская область:

  • на 155 км + 696 автодороги М-03 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч).


Львовская область:

  • на 16 км + 153 автодороги М-11 в направлении Львова (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 21 км + 671 автодороги М-10, в направлении Львова (50 км/ч);
  • на 53 км + 580 автодороги М-10, в направлении Краковца (50 км/ч);
  • на 528 км + 459 автодороги М-06 в направлении Луцка (50 км/ч);
  • на 3 км + 360 автодороги М-10-01, в направлении села Рясное (50 км/ч).


Киевская область:

  • на 9 км + 784 автодороги Р-01 в направлении Киева (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 9 км + 994 автодороги Р-01 в направлении Обухова (50 км/ч);
  • на 3 км + 441 автодороги Р-01 в направлении Киева (50 км/ч);
  • на 3 км + 461 автодороги Р-01 в направлении Обухова (50 км/ч).

Запорожье:

  • ул. Дом Отдыха (поворот в музей), в направлении моста Преображенского (ограничение скорости 50 км/ч);
  • ул. Истомина, 125-А, в направлении Никопольского шоссе (50 км/ч);
  • ул. Днепр ГЭС, в направлении центра города (50 км/ч).


Мелитополь:

  • просп. Богдана Хмельницкого, 23 в направлении ул. Седовцев (ограничение скорости 50 км/ч).


Кривой Рог:

  • ул. Волгоградская, 11, в направлении ул. Марийский (ограничение скорости 50 км/ч);
  • ул. Волгоградская, 13, в направлении ул. Медовая (50 км/ч).

Напомним

С 20 августа заработали приборы фиксации правонарушений на автомобильных дорогах Житомирской, Одесской и Черниговской областей.

Источник: УНН
Теги: МВД, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.