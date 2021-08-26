В Украине заработают еще 20 камер фиксации нарушений ПДД: где их установили

КИЕВ. 26 августа. УНН. С 27 августа на автомобильных дорогах ряда областей и городов заработают 20 приборов автофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает МВД Украины, информирует УНН.

Детали

Волынская область:

на 82 км + 575 автодороги Н-22 в направлении Луцка (ограничение скорости 50 км/ч);

на 95 км + 200 автодороги Н-22 в направлении Луцка (50 км/ч);

на 129 км + 788 автодороги М-19 в направлении Ковеля (50 км/ч);

на 444 км + 971 автодороги М-07 в направлении Любомль (50 км/ч).



Полтавская область:

на 155 км + 696 автодороги М-03 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч).



Львовская область:

на 16 км + 153 автодороги М-11 в направлении Львова (ограничение скорости 50 км/ч);

на 21 км + 671 автодороги М-10, в направлении Львова (50 км/ч);

на 53 км + 580 автодороги М-10, в направлении Краковца (50 км/ч);

на 528 км + 459 автодороги М-06 в направлении Луцка (50 км/ч);

на 3 км + 360 автодороги М-10-01, в направлении села Рясное (50 км/ч).



Киевская область:

на 9 км + 784 автодороги Р-01 в направлении Киева (ограничение скорости 50 км/ч);

на 9 км + 994 автодороги Р-01 в направлении Обухова (50 км/ч);

на 3 км + 441 автодороги Р-01 в направлении Киева (50 км/ч);

на 3 км + 461 автодороги Р-01 в направлении Обухова (50 км/ч).

Запорожье:

ул. Дом Отдыха (поворот в музей), в направлении моста Преображенского (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Истомина, 125-А, в направлении Никопольского шоссе (50 км/ч);

ул. Днепр ГЭС, в направлении центра города (50 км/ч).



Мелитополь:

просп. Богдана Хмельницкого, 23 в направлении ул. Седовцев (ограничение скорости 50 км/ч).



Кривой Рог:

ул. Волгоградская, 11, в направлении ул. Марийский (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Волгоградская, 13, в направлении ул. Медовая (50 км/ч).

Напомним

С 20 августа заработали приборы фиксации правонарушений на автомобильных дорогах Житомирской, Одесской и Черниговской областей.