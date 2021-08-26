Новый начальник одесской полиции приступил к обязанностям

КИЕВ. 26 августа. УНН. Новый начальник полиции Одесской области Николай Семенишин официально представился прессе 26 августа.

“Главной своей задачей я вижу обеспечение публичной безопасности, продолжение развития программы "Безопасный город“, противодействие домашнему насилию, торговле людьми, нелегальной миграции, открытие полицейских станций. На особом контроле у нас будет борьба с коррупцией”, — сказал на встрече Семенишин.

Главный полицейский региона призвал общественность и СМИ к диалогу и взаимодействию, а также выразил надежду на рост доверия к правоохранительным органам.

Николай Семенишин родился 25 ноября 1969 года в Хмельницкой области. Работал в подразделениях уголовного розыска и на руководящих должностях в органах милиции Хмельницкой, Тернопольской областей, а в 2011 году вышел на пенсию по выслуге лет. Однако, в 2014 году вернулся в органы. Семенишин возглавлял УМВД в Ивано-Франковской области, с 2015 по 2017 год — был начальником ГУНМ в Хмельницкой области. С сентября 2017-го руководил полицией в Донецкой области.

Предыдущий руководитель полиции Одесской Олег Бех опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором попрощался с бывшими подчиненными.