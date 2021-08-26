В Пентагоне подтвердили второй взрыв возле аэропорта Кабула

КИЕВ. 26 августа. УНН. Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил информацию о втором взрыве вблизи международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, передает УНН.

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"Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот Abbey Gate стал результатом сложной атаки, которая привела к ряду жертв граждан США и гражданского населения. Мы можем подтвердить по крайней мере один другой взрыв возле отеля Baron, недалеко от Abbey Gate. Мы будем продолжать обновлять информацию", - написал представитель в Twitter.

Детали

Источник в министерстве обороны Великобритании подтвердил Sky News, что возле аэропорта Кабула произошло два взрыва.

Один взрыв произошел у отеля "Баронс", затем раздался второй взрыв у ворот "Эбби".

При этом источник BBC в Министерстве обороны Великобритании сообщил об отсутствии каких-то данных о потерях Великобритании в результате взрыва.

Добавим

26 августа у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле прогремел взрыв. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

CNN со ссылкой на источник сообщает, что пострадавшие есть среди жителей Афганистана, однако пострадали ли граждане других стран, пока не известно.

Журналистка Fox News сообщила со ссылкой на источники, что взрыв совершил смертник.

СМИ пока сообщают о минимум 11 погибших в результате взрыва недалеко от аэропорта в захваченном талибами Кабуле.

Добавим, что по данным Минобороны Турции, взрывов возле аэропорта было два, а не один.

Посол Франции в Афганистане предупредил также о возможности нового взрыва.

По предварительной информации МИД Украины, информация о наличии пострадавших украинцев в результате взрыва возле аэропорта Кабул пока не поступало.