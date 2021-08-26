Топ-функционеру "Партии регионов" в Херсонской области сообщили о подозрении в госизмене

КИЕВ. 26 августа. УНН. Бывшему функционеру "Партии регионов", который до Революции Достоинства возглавлял один из районов в Херсонской области, Сейтумеру Ниметуллаеву сообщили о подозрении в государственной измене, передает УНН.

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"СБУ сообщила о подозрении в государственной измене бывшему функционеру "Партии регионов", который до Революции Достоинства возглавлял один из районов в Херсонской области. Сейчас он сбежал на временно оккупированный полуостров Крым и всячески способствует оккупационному режиму", - говорится в сообщении.

Детали

Как стало известно УНН из собственных источников речь идет о Сейтумере Ниметуллаеве.

Сообщается, что по информации СБУ, фигурант перебрался на остров сразу после оккупации Крыма со стороны РФ.

"Будучи этническим татарином, он активно включился в пророссийскую агитацию крымскотатарского населения. Против тех, кто не разделял его идеи, инициировал преследование оккупационными властями. Подозреваемый создал общественную организацию для "объединения крымскотатарского народа", - отмечается в сообщении.

В СБУ сообщают, что сейчас установлено, что настоящей целью этой организации является:

целенаправленная агитация населения, в частности этнических татар, по признанию легитимности факта оккупации РФ территории АР Крым;

агитация о признании оккупационных органов власти РФ;

побуждение населения АР Крым для участия в работе оккупационных органов власти РФ;

агитация за участие в выборах в представительные органы оккупационной власти на территории АР Крым и в выборах президента РФ.

"Санкция статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой", - добавляют в СБУ.

Дополнение

Правоохранительные органы АР Крым сообщили о подозрении Ниметуллаеву, что причастен к финансированию "Самообороны Крыма".

Напомним, в отношении Сейтумера Ниметулаева, который до аннексии Крыма возглавлял Геническую райгосадминистрацию, начато специальное досудебное расследование.