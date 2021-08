Взрыв в аэропорту Кабула: десятки жертв, ранены иностранные военные - что известно сейчас

КИЕВ. 26 августа. УНН. Рядом с аэропортом Кабула днем 26 августа произошел взрыв. В результате взрыва погибли как минимум 11 человек, сообщил представитель “Талибана” телеканалу Al Jazeera, при этом последние цифры сообщают о 18 жертвах и их число будет расти. УНН собрал информацию о том, что известно о первом теракте в Афганистане с момента прихода к власти талибов.

Детали

Fox News сообщает, что ранения получили как минимум трое американских военных. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в результате теракта есть погибшие как среди гражданских лиц, так и среди американских военных. Их количество он не привел.

Взрыв устроил террорист-смертник, сообщает Reuters со ссылкой на американских военных.

В Пентагоне также сообщили о еще одном взрыве, который произошел у отеля “Барон” неподалеку от аэропорта. Корреспондент Fox News Жаки Хейнрих со ссылкой на источники сообщила, что в окрестностях аэропорта находятся “сотни бойцов” террористической группировки “Вилаят Хорасан” и что в ближайшее время ожидаются новые атаки.

Газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации пишет, что ответственность за произошедшее несет террористическая организация “Исламское государство”. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что боевики этой группировки ищут возможность для атаки на американцев и их союзников в Афганистане.

Это первый теракт в Афганистане, случившийся после захвата власти в стране движением “Талибан”.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.