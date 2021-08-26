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Взрыв в аэропорту Кабула: десятки жертв, ранены иностранные военные - что известно сейчас

Взрыв в аэропорту Кабула: десятки жертв, ранены иностранные военные - что известно сейчас
Источник: The New York Times

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Рядом с аэропортом Кабула днем 26 августа произошел взрыв. В результате взрыва погибли как минимум 11 человек, сообщил представитель “Талибана” телеканалу Al Jazeera, при этом последние цифры сообщают о 18 жертвах и их число будет расти. УНН собрал информацию о том, что известно о первом теракте в Афганистане с момента прихода к власти талибов.

Детали

Fox News сообщает, что ранения получили как минимум трое американских военных. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в результате теракта есть погибшие как среди гражданских лиц, так и среди американских военных. Их количество он не привел.

Взрыв устроил террорист-смертник, сообщает Reuters со ссылкой на американских военных.

В Пентагоне также сообщили о еще одном взрыве, который произошел у отеля “Барон” неподалеку от аэропорта. Корреспондент Fox News Жаки Хейнрих со ссылкой на источники сообщила, что в окрестностях аэропорта находятся “сотни бойцов” террористической группировки “Вилаят Хорасан” и что в ближайшее время ожидаются новые атаки.

Газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации пишет, что ответственность за произошедшее несет террористическая организация “Исламское государство”. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что боевики этой группировки ищут возможность для атаки на американцев и их союзников в Афганистане.

Это первый теракт в Афганистане, случившийся после захвата власти в стране движением “Талибан”.

Судьба украинцев, ожидающих эвакуации

Информация о наличии пострадавших украинцах в результате взрыва возле аэропорта Кабул пока не поступала. Об этом написал у себя в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

“Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольству Украины в Таджикистане держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывом вблизи аэропорта Кабула. Информация о наличии пострадавших украинском пока не поступало”, — написал он.

Момент одного из взрывов:

Последствия теракта:

Источник: УНН
Теги: теракт, Афганистан
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