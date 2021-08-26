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Ведущая ВВС умерла от осложнений после вакцинации от COVID-19

Ведущая ВВС умерла от осложнений после вакцинации от COVID-19

КИЕВ. 26 августа. УНН. По заключению медицинской экспертизы было установлено, что смерть радиоведущей Лиз Шоу, которая умерла в мае, наступила из-за осложнений после вакцинации препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Цитата

"Лиза умерла от осложнений после вакцинации против коронавируса вакциной AstraZeneca", - заявила коронер Ньюкасла Карен Дилкс.

Детали

Женщина умерла в возрасте 44 лет. Как сообщается, через неделю после первой дозы вакцины Лиза Шоу начала испытывать головные боли. Сейчас медицинские эксперты утверждают, что у нее в мозгу появились сгустки крови, что в итоге привело к ее смерти. Известно, что после того, как Шоу доставили в больницу она была в сознании несколько дней, ее лечили от сгустков препаратами, которые, казалось, действовали. Однако вечером 16 мая Лиза сообщила, что головные боли усилились и ей стало трудно говорить. Благодаря сканированию было обнаружено, что у женщины произошло кровоизлияние в мозг. Несмотря на дальнейшие операции и лечения, она умерла 21 мая. Сообщается, что у Лизы раньше не было проблем со здоровьем. Специалисты отметили, что такие осложнения, из-за вакцины AstraZeneca, являются очень редкими.

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Добавим

По официальным данным в Великобритании зарегистрировано 332 подобных случая заболевания и 58 смертей. Всего же в стране вкололи почти 35 млн доз AstraZeneca.

Напомним

Украина получила 796 тыс. доз AstraZeneca: в том числе от Польши, которая хотела перепродать вакцины с коротким сроком годности.

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Источник: УНН
Теги: журналисты, смерть, вакцина, Коронавирус
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