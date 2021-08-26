“Народный опрос” показал лидерство Добкина в предвыборной гонке за кресло мэра Харькова

КИЕВ. 27 августа. УНН. Информационный ресурс “Life in Kharkiv” на своем ютуб-канале запустил опрос, в котором просит выбрать претендента на пост мэра Харькова, сообщает УНН.

Детали

В опросе указаны следующие вероятные кандидаты: Михаил Добкин, Игорь Терехов, Алина Мустафаева, Юлия Светличная, “другой кандидат”.

Под опросом набралось уже 2,5 тысячи голосов. Чтобы проголосовать необходима регистрация на gmail.

По результатам опроса на первом месте оказался Михаил Добкин, который набрал 34% голосов. На втором месте отнюдь не нынешний и.о. мэра Игорь Терехов, которому пророчат борьбу с Добкиным во втором туре, а “другой кандидат”. Против всех проголосовало 28%.

Сам Терехов оказался фактически на 3-м месте с результатом в 20% голосов. За ним расположились Алина Мустафаева и Юлия Светличная.

“Народный опрос” может указывать на то, что официальные социсследования, которые сегодня на первое место ставят Терехова, не вполне отражают действительность, о чем говорят и некоторые политологи. Например, политолог Алексей Голобуцкий тоже считает, что Добкин по социологии на 1-м месте, но в один тур не пройдет ни он, ни кто -либо другой.

В контексте

25 октября 2020 года харьковчане большинством избрали Геннадия Кернеса мэром города. Однако на тот момент он, по официальным данным, находился за границей на лечении и даже городским головой был назначен без принятия присяги.

Последний раз Кернеса на публике видели в августе, до даты проведения выборов, а 17 декабря стало известно о его смерти.

Игорь Терехов сменил Кернеса в должности и стал и.о. городского головы на основании представления, к которому якобы была добавлена электронная подпись Кернеса.

Согласно закону, в случае смерти городского головы досрочные выборы назначаются парламентом. Выборы городского головы Харькова по решению Верховной Рады назначены на 31 октября 2021 года.

Социологи уже начали замерять рейтинги вероятных кандидатов, среди которых Игорь Терехов, Михаил Добкин, Юлия Светличная, Евгений Мураев, Александр Фельдман, Алина Мустафаева.