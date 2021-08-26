Взрыв в Кабуле: Талибан осудил взрыв возле аэропорта

КИЕВ. 26 августа. УНН. Радикальное движение “Талибан”, захватившее власть в Афганистане, решительно осуждает произошедшие возле здания аэропорта Кабула взрывы, в результате которых погибли не менее 40 человек и еще 120 пострадали, и обещает привлечь виновных к ответственности. Об этом заявил в четверг представитель радикалов Забихулла Муджахид, пишет УНН.

Детали

“Исламский эмират Афганистан” решительно осуждает взрывы, которые произошли в районе аэропорта Кабула, где силы США несут ответственность за безопасность. Мы уделяем пристальное внимание безопасности и защите своего народа, и все виновные за это преступление будут найдены и строго наказаны“, — написал он на своей странице в Twitter.

Контекст

Как сообщалось ранее, взрывы, произошедшие в результате самоподрывов террористов-смертников, имели место возле отеля “Барон” в 400 метрах от столичной воздушной гавани, где находятся британские специалисты, а также возле небольшого военного лагеря близ территории аэропорта, где расквартированы американские военнослужащие. Каждый из по меньшей мере двух взрывов происходил при большом скоплении людей, преимущественно афганцев.

#غبرګون:

اسلامي امارت د کابل په هوايي ډګر کې په ملکي خلکو چاودنه په کلکه غندي، یاده چاودنه په هغه سیمه کې ترسره شوې چې د‌ امنيت مسئولیت يې د امريکايي ځواکونو په لاس کې دی.

اسلامي امارت د خپلو خلکو امنيت او ساتنې ته کلک متوجه دی، د شر غوښتونکو کړيو مخه به په کلکه سره ونيول شي. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 26, 2021

В свою очередь власти США, как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, подтвердили “потери” в результате взрыва среди американцев и гражданских. Пресс-секретарь американского военного ведомства также подтвердил данные о втором взрыве.