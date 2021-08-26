Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,71 0,0356  EUR: 31,34 0,2151 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
5760

Скандальноизвестный силовик Розумяк из Донбасса претендует на новую должность от Монастырского

Скандальноизвестный силовик Розумяк из Донбасса претендует на новую должность от Монастырского

КИЕВ. 26 августа. УНН. На кресло главы Национальной полиции Донецкой области претендует скандальный силовик Роман Розумяк. Об этом говорится в материале журналистов на сайте Цензор.нет, передает УНН.

Детали

С 2017 года главой ГУНП в Донецкой области был Николай Семенишин, однако на днях его перевели и он возглавил Нацполицию Одесской области, а вот место в Донецкой области остается вакантным.

И среди претендентов на него есть и те, кто уже делал неофициальные шаги в этом направлении. И все же наиболее  одиозным из претендентов является начальник Депатрамента стратегических расследований в Донецкой области полковник Розумяк Роман Владимирович. Именно он, как отмечают источники, уже готовится через своих покровителей, просить хлебное место у нового министра.

Розумяк, как отмечают, известный тем, что под негласным руководством нардепа от БПП Олега Недавы и вместе со своим кумом бывшим начальником ГСБЭП Донецка Сергеем Цикурой организовывали рейдерство земель фермеров в Донецкой области, а затем оформляли эти земли на мать Розумяка. Таким образом тройке удалось "захватить" сотни гектаров земли в Донецкой области. Оформлялись они через тогдашнего главу Покровского района Анатолия Шишко (который тоже шел от БПП), оформлялись, конечно же, на подставных лиц или родственников Романа Розумяка, в том числе и на маму, о чем говорилось выше. Примером тому могут быть земли с. Срибне (Покровский район), где массово были распаханы земли с целевым назначением "пастбище", "огородничество" и так далее.

Также их считают причастными к крышеванию игорного бизнеса в области и незаконного распространения контрабандных алкоголя и сигарет с "ДНР".

В материале говорится и о другой деятельности Розумяка, а также о вымогательстве средств из бизнеса под угрозой открытия фиктивных уголовных дел.

"Такое положение вещей не меняется уже годами и только ухудшается. Аппетиты оборотней в погонах и их кураторов растут с каждым днем, и вот сейчас Розумяк уже видит себя в кресле главы полиции области. Но стоит заметить, что такое скандальное назначение, если оно состоится, не только отразится на репутации Дениса Монастырского но и будет означать, что схематозники времен правления БПП остаются у власти не смотря на все топ-изменения, а власть Зеленского в главном силовом ведомстве ничего не значит. Так что посмотрим, пройдет ли Монастырский этот тест на независимость, подтвердит ли статус "карманного" министра", - говорится в статье.

Напомним, в четверг, 26 августа Николай Семенишин стал новым главой Одесской Нацполиции. 

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Украина, полиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.