Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,71 0,0356  EUR: 31,34 0,2151 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
5520

"Шахтер" и "Динамо" получили посев перед жребием группового этапа Лиги чемпионов

"Шахтер" и "Динамо" получили посев перед жребием группового этапа Лиги чемпионов

КИЕВ. 26 августа. УНН. Украинские клубы получили посев перед процедурой жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов, которая пройдет сегодня в Стамбуле, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Шахтера".

Детали

"Шахтер", который в плей-офф квалификации по сумме двух матчей одолел "Монако", во время жеребьевки будет в 3-й корзине. "Динамо" оказалось в 4-й корзине.

В первой корзине - победители Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21 и чемпионы Испании, Англии, Германии, Италии, Франции и Португалии. Остальных участников группового этапа распределено согласно клубному рейтингу УЕФА.

Вашему вниманию полные составы корзин перед жребием:

Корзина 1: "Челси", "Вильярреал", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Бавария", "Интер", "Лилль", "Спортинг"

Корзина 2: "Реал", "Барселона", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Ливерпуль", "Севилья", "Боруссия" (Дортмунд)

Корзина 3: "Порту", "Аякс", "Шахтер", "Лейпциг", "Зальцбург", "Бенфика", "Аталанта", "Зенит"

Корзина 4: "Бешикташ", "Динамо" (Киев), "Брюгге", "Янг Бойз", "Милан", "Мальме", "Вольфсбург", "Шериф"

Стоит отметить, что во время жеребьевки разводятся клубы из одной ассоциации, поэтому попасть в одну группу с "Шахтером" не может киевское "Динамо".

Дополнение

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов начнется сегодня в 19:00 по киевскому времени. Матче 1-го тура запланировано на 14/15 сентября.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.