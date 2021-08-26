Украинская сторона о заседании ТКГ: Россия сознательно пытается заблокировать обмен пленными

КИЕВ. 26 августа. УНН. Россия сознательно блокирует обмен пленными и еще раз попыталась ввести осужденную в Украине за терроризм представительницу "ДНР" Майю Пирогову в качестве консультанта ТКГ. Об этом говорится в сообщении украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе на официальной странице в Facebook по результатам заседания, передает УНН.

Цитата

"Следует отметить, что возобновление работы политической подгруппы стало возможным после того, как ее видеоконфреренцию покинула гражданка Украины Майя Юрьевна Пирогова, осужденная в Украине за терроризм. К сожалению, российская делегация попыталась перевести этого "эксперта" с неопределенным статусом в качестве консультанта в Гуманитарную подгруппу ТКГ, что наша делегация расценила как сознательную попытку заблокировать уже обмен удерживаемыми лицами и открытие КПВВ со стороны временно оккупированных территорий", - сообщили в украинской делегации.

Детали

В частности, в ТКГ сообщили, что Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удержываемых в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры и строгого соблюдения режима прекращения огня. Следующее заседание запланировано на 15 сентября.

Дополнение

Сегодня, 26 августа, возобновила работу Трехсторонняя контактная группа, а именно общее заседание на уровне глав делегаций.

Накануне Россия решила приобщить к ТКГ украинку, которая была осуждена за терроризм.