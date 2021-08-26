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В аэропорту Кабула произошел третий взрыв: погибли не менее 10 военных армии США - СМИ

В аэропорту Кабула произошел третий взрыв: погибли не менее 10 военных армии США - СМИ

КИЕВ. 26 августа. УНН. По меньшей мере 10 американских морских пехотинцев и солдат были убиты в результате третьего взрыва террориста-смертника возле аэропорта Кабула в четверг, сообщили официальные лица США в комментарии Fox News, передает УНН.

Детали

В результате взрыва также пострадали десятки военнослужащих.

Количество погибших среди военнослужащих США также, вероятно, возрастет, заявили американские официальные лица в комментарии для Fox News.

Дополнение

По информации СМИ Афганистана, в результате предыдущего взрыва в аэропорту Кабула погибли 43 человека, 130 получили ранения.

По их сведениям, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Талибан
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