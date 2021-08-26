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Новости: УНН-Одесса
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Залповый ливень затопил одесские улицы

Залповый ливень затопил одесские улицы

КИЕВ. 26 августа. УНН. В результате залпового ливня 26 августа в Одессе затоплены улицы в разных частях города, передает УНН.

Детали

Сложности с проездом возникли, в частности, на улицах Черняховского, Тенистой, Небесной Сотни, Вильямса, Химической, Приморской и Газовом переулке. Вода залила помещения магазинов и подъезды домов, на улицах водостоки не смогли справиться с таким большим количеством осадков.

На проблемные участки выведена спецтехника — 36 единиц и 270 сотрудников КП “Городские дороги”. Кроме того, также подтоплен знаменитый промрынок “Седьмой километр” за городом. Там откачивают воду 4 помпы и пожарная машина.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, дождь
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