Залповый ливень затопил одесские улицы

КИЕВ. 26 августа. УНН. В результате залпового ливня 26 августа в Одессе затоплены улицы в разных частях города, передает УНН.

Детали

Сложности с проездом возникли, в частности, на улицах Черняховского, Тенистой, Небесной Сотни, Вильямса, Химической, Приморской и Газовом переулке. Вода залила помещения магазинов и подъезды домов, на улицах водостоки не смогли справиться с таким большим количеством осадков.

На проблемные участки выведена спецтехника — 36 единиц и 270 сотрудников КП “Городские дороги”. Кроме того, также подтоплен знаменитый промрынок “Седьмой километр” за городом. Там откачивают воду 4 помпы и пожарная машина.