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"Динамо" и "Шахтер" получили оппонентов по групповой стадии Лиги чемпионов

"Динамо" и "Шахтер" получили оппонентов по групповой стадии Лиги чемпионов

КИЕВ. 26 августа. УНН. Два украинских клуба "Динамо" и "Шахтер" получили оппонентов на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Киевское “Динамо” попало в квартет Е, где их ждут грозная “Бавария”, “Барселона”, а также “Бенфика” Романа Яремчука.

“Шахтер” проведет матчи с мадридским “Реалом”, миланским “Интером” и молдавским “Шерифом” Юрия Вернидуба. Примечательно, что в прошлом сезоне “Шахтер” также выступал в группе с “Интером” и “Реалом”.

Другие результаты жребия:

Группа A “Манчестер Сити”, “ПСЖ”, “СБ Лейпциг”, “Брюгге”
Группа B: “Атлетико”, “Ливерпуль”, “Порту”, “Милан”
Группа C: “Спортинг”, “Боруссия” Дортмунд, “Аякс”, “Бешикташ”
Группа F: “Вильярреал”, “Манчестер Юнайтед”, “Аталанта”, “Янг Бойз”
Группа G: “Лилль”, “Севилья”, “Зальцбург”, “Вольфсбург”
Группа H: “Челси”, “Ювентус”, “Зенит”, “Мальме”.

Дополнение

Стартовый тур соревнований пройдет 14 и 15 сентября. Заключительный тур — 7 и 8 декабря.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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