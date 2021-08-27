Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 0,0670  EUR: 31,51 0,1683 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса 54945
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
4995

По меньшей мере два человека погибли, один ранен в результате стрельбы у здания суда в США

По меньшей мере два человека погибли, один ранен в результате стрельбы у здания суда в США

КИЕВ. 26 августа. УНН. Два человека были убиты и еще один ранен в четверг утром в результате стрельбы у здания суда в небольшом городке Канкаки на севере штата Иллинойс (США). Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Начальник полиции Канкаки Робин Пассвотер сказал, что офицеры арестовали двух мужчин и изъяли "несколько" видов огнестрельного оружия.

Два человека, которых смертельно ранили, были испаноязычными мужчинами в возрасте около 20 лет, а третий человек, который был подстрелен находится в медицинском цетре.

Офицеры полиции прибыли на вызов в 9:50 утра. Шериф округа Канкаки Майк Дауни сообщил, что стрельба произошла между зданием суда и окружной тюрьмой.

Сейчас ничего не известно о возможных мотивах стрельбы.

Справка

Городок Канкаки - это община с населением около 26 тысяч человек, расположен примерно в 100 км к югу от Чикаго.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стрельба во время празднования финала NBA в США: трое человек ранены

Источник: УНН
Теги: США, стрельба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.