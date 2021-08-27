По меньшей мере два человека погибли, один ранен в результате стрельбы у здания суда в США

КИЕВ. 26 августа. УНН. Два человека были убиты и еще один ранен в четверг утром в результате стрельбы у здания суда в небольшом городке Канкаки на севере штата Иллинойс (США). Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Начальник полиции Канкаки Робин Пассвотер сказал, что офицеры арестовали двух мужчин и изъяли "несколько" видов огнестрельного оружия.

Два человека, которых смертельно ранили, были испаноязычными мужчинами в возрасте около 20 лет, а третий человек, который был подстрелен находится в медицинском цетре.

Офицеры полиции прибыли на вызов в 9:50 утра. Шериф округа Канкаки Майк Дауни сообщил, что стрельба произошла между зданием суда и окружной тюрьмой.

Сейчас ничего не известно о возможных мотивах стрельбы.

Справка

Городок Канкаки - это община с населением около 26 тысяч человек, расположен примерно в 100 км к югу от Чикаго.

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