По меньшей мере два человека погибли, один ранен в результате стрельбы у здания суда в США
КИЕВ. 26 августа. УНН. Два человека были убиты и еще один ранен в четверг утром в результате стрельбы у здания суда в небольшом городке Канкаки на севере штата Иллинойс (США). Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Начальник полиции Канкаки Робин Пассвотер сказал, что офицеры арестовали двух мужчин и изъяли "несколько" видов огнестрельного оружия.
Два человека, которых смертельно ранили, были испаноязычными мужчинами в возрасте около 20 лет, а третий человек, который был подстрелен находится в медицинском цетре.
Офицеры полиции прибыли на вызов в 9:50 утра. Шериф округа Канкаки Майк Дауни сообщил, что стрельба произошла между зданием суда и окружной тюрьмой.
Сейчас ничего не известно о возможных мотивах стрельбы.
Справка
Городок Канкаки - это община с населением около 26 тысяч человек, расположен примерно в 100 км к югу от Чикаго.
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