Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,71 0,0356  EUR: 31,34 0,2151 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
5970

Теракты в Кабуле: США говорят о возможных новых нападениях и планируют нанести ответный удар

Теракты в Кабуле: США говорят о возможных новых нападениях и планируют нанести ответный удар

КИЕВ. 26 августа. УНН. Жертвами теракта в Кабуле стали 12 военнослужащих, еще 15 пострадали. Об этом заявил в четверг глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит, прежде всего, Ближний Восток, выступая на брифинге перед журналистами в Пентагоне, передает УНН со ссылкой на AFP.

Цитата

По его словам, после взрывов “произошло несколько атак боевиков ИГ („Исламское государство“ — ред.), которые открыли огонь по мирным жителям и военнослужащим”. “На данный момент известно, что в результате нападения погибли 12 наших военнослужащих, еще 15 военнослужащих получили ранения”, — подчеркнул генерал.

Детали

Он сообщил, что нападение на аэропорт Кабула сделали два террориста-смертника из “Исламского государства”.

Американский генерал сообщил, что США продолжат эвакуационную миссию в аэропорту Кабула, несмотря на нападения. Он добавил, что США ожидают, что “Исламское государство” сделает новые попытки нападений в Кабуле.

По его словам, США намерены нанести ответный удар по Исламской государству за взрыв в аэропорту Кабула, цитирует информагентство AFP.

Дополнение

Ранее агентство Associated Press сообщило, что в результате атак погибли 11 морских пехотинцев и один военный врач.

Контекст

Ранее в теракте в аэропорту погибли не менее 40 человек и еще 130 получили ранения. В частности, сообщалось, что количество погибших американских военных возросло до 12 человек.

Источник: УНН
Теги: США, теракт, Афганистан, Кабул
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.