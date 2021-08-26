"Ужасный теракт": Зеленский отреагировал на нападения в аэропорту Кабула
КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования народам США и Афганистана, а также семьям всех погибших из-за терактор в аэропорту Кабула. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, передает УНН.
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“Ужасный теракт в Кабуле. Глубокие соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших. Выздоровлений раненым. Терроризм должен быть осужден всеми сторонами в Афганистане. Совместно с партнерами должны активнее работать для эвакуации тех, кто нуждается в помощи”, — написал 6-й президент Украина.
Напомним
Ранее в теракте в аэропорту погибли не менее 40 человек и еще 130 получили ранения. В частности, сообщалось, что количество погибших американских военных возросло до 12 человек.
Военные власти США говорит о возможных новых нападениях и планируют нанести ответный удар.