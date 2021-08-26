Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,71 0,0356  EUR: 31,34 0,2151 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3000

"Ужасный теракт": Зеленский отреагировал на нападения в аэропорту Кабула

"Ужасный теракт": Зеленский отреагировал на нападения в аэропорту Кабула

КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования народам США и Афганистана, а также семьям всех погибших из-за терактор в аэропорту Кабула. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, передает УНН.

Цитата

“Ужасный теракт в Кабуле. Глубокие соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших. Выздоровлений раненым. Терроризм должен быть осужден всеми сторонами в Афганистане. Совместно с партнерами должны активнее работать для эвакуации тех, кто нуждается в помощи”, — написал 6-й президент Украина.

Напомним

Ранее в теракте в аэропорту погибли не менее 40 человек и еще 130 получили ранения. В частности, сообщалось, что количество погибших американских военных возросло до 12 человек.

Военные власти США говорит о возможных новых нападениях и планируют нанести ответный удар.

Источник: УНН
Теги: США, терроризм, теракт, Афганистан, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.