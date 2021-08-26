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Теннис: украинка вышла в парный полуфинал турнира WTA в США

Теннис: украинка вышла в парный полуфинал турнира WTA в США

КИЕВ. 26 августа. УНН. Украинская теннисистка Людмила Киченок и представительница Японии Махота Ниномия пробились в полуфинал парных соревнований на турнире WTA-250, который продолжается на кортах в Чикаго (США), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Детали

В матче второго круга украинско-японский дуэт, посеянный под 4 номером, оказался сильнее японско-польской пары Ходзуми/Росольска — 7:6 (5), 6:3.

Таким образом Киченок и Ниномия проведут четвертый полуфинал в этом году и будут бороться за выход во второй финал. В июне теннисистки стали чемпионками в Ноттингеме.

Дополнение

За выход в финал соревнований с призовым фондом в 235 тыс. долл., украинско-японский дуэт поспорит с сестрами Чжан с Тайваня, посеянные под вторым номером.

Напомним

Две Украинская вышли в четвертьфинал одиночного разряда турнира в Чикаго.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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