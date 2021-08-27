Баскетбол: новичок Суперлиги подписал первого легионера

КИЕВ. 27 августа. УНН. Новичок украинской Суперлиги по баскетболу - "Кривбасс", объявил о подписании контракта с первым легионером. Об этом утверждает пресс-служба Федерации баскетбола Украины, передает УНН.

Что известно

В команду Артема Слипенчука, перед стартом нового сезона, присоединился американский разыгрывающий Зак Коупленд (24 года, 192 см).

Детали

Защитник сыграл два года за команду университета “Иллинойс Стейт”, а в сезоне 2020/2021 начал свою профессиональную карьеру, переехав в Европу.

Коупленд сыграл шесть матчей за британский БК “Бристоль”, в составе которого за 23,7 минуты набирал 9,0 очков, делал 3,2 передачи и 2,3 подбора при 25,8 процентах реализации трехочковых.

Примечательно, что после этого единственным клубом Суперлиги, который остался без легионеров, стали “Черкасские Обезьяны”.

Напомним

Действующий чемпион НБА продлил контракт с главным наставником клуба.