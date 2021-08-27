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Суркис назвал "группой смерти" результаты жребия Лиги чемпионов для "Динамо"

Суркис назвал "группой смерти" результаты жребия Лиги чемпионов для "Динамо"

КИЕВ. 27 августа. УНН. Результаты группового раунда Лиги чемпионов для официального сайта "бело-синих" прокомментировал президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, передает УНН.

Цитата

Президент клуба считает сложной группу в которой оказались киевляне, но ожидает достойное сопротивление в исполнении “бело-синих”.

“Такие группы принято называть „группами смерти“, но в данном случае я бы не стал оперировать этим понятием. Киевское „Динамо“ имеет все возможности, чтобы достойно противостоять любому сопернику, показывать хороший уровень футбола, не забывая при этом о результате.

Если коротко, то „Бавария“ это одна из сильнейших команд Европы, „Барселона“ это всегда топ-уровень, несмотря на то, что сейчас команда находится в стадии перестройки. При любом раскладе каталонцы входят в число лучших команд континента. „Бенфика“ это сложный соперник, у которого сильный состав и большие амбиции.

В прошлом году наша команда набралась необходимого опыта в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне мы ожидаем тяжелые поединки в каждом туре, „Динамо“ будет играть с полной самоотдачей в каждом матче, а на турнирную таблицу посмотрим после завершения группового турнира”, — отметил Суркис.

Что предшествовало

По итогам жребия Лиги чемпионов “динамовцы” получили в соперники немецкий “Баварию”, представителя Испании “Барселону” и португальскую “Бенфику”.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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