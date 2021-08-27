На Херсонщине зафиксировали 124 новых случая коронавируса за сутки

КИЕВ. 27 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 124 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерла 1237 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 738 ПЦР-исследований, 401 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1059 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 124 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 84 женщины и 40 мужчин. С которых 7 детей и 1 медицинский работник”, — говорится в сообщении.

Детали

Добавляется, что состояние больных удовлетворительное: “105 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 19 человек”.

Отмечается, что за сутки умерли две женщины из Херсона. Имели пневмонию и Covid-19.

Также в области 33 выздоровления.

“Поэтому сейчас в области 37 675 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:

— 35 273 человека побороли недуг;

— 1165 человек инфицированы COVID-19;

— 1237 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 278 171 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 566 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.