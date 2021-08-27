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Новости: COVID-19
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На Херсонщине зафиксировали 124 новых случая коронавируса за сутки

На Херсонщине зафиксировали 124 новых случая коронавируса за сутки

КИЕВ. 27 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 124 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерла 1237 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 738 ПЦР-исследований, 401 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1059 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 124 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 84 женщины и 40 мужчин. С которых 7 детей и 1 медицинский работник”, — говорится в сообщении.

Детали

Добавляется, что состояние больных удовлетворительное: “105 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 19 человек”.

Отмечается, что за сутки умерли две женщины из Херсона. Имели пневмонию и Covid-19.

Также в области 33 выздоровления.

“Поэтому сейчас в области 37 675 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 35 273 человека побороли недуг;
— 1165 человек инфицированы COVID-19;
— 1237 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 278 171 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 566 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, Коронавирус
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