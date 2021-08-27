Число жертв взрывов в Кабуле возросло до 90
КИЕВ. 27 августа. УНН. Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до 90 человек. Об этом сообщил в четверг телеканал CBS со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Афганистана, передает УНН.
Детали
По данным телеканала Al Arabiya, 158 человек получили ранения.
Напомним
В четверг у здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенных террористами-смертниками. В результате случившегося, по последним данным СМИ, погибли не менее 60 человек, среди которых 12 американских военнослужащих. Движение Талибан, установил 15 августа свою власть в Афганистане, решительно осудил теракты и пообещал привлечь виновных к ответственности.
Власти США говорит о возможных новых нападениях и планирует нанести ответный удар.
Президент Зеленский уже отреагировал на нападения в аэропорту Кабула, назвав это “ужасными терактами”.