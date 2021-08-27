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Число жертв взрывов в Кабуле возросло до 90

Число жертв взрывов в Кабуле возросло до 90

КИЕВ. 27 августа. УНН. Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до 90 человек. Об этом сообщил в четверг телеканал CBS со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Афганистана, передает УНН.

Детали

По данным телеканала Al Arabiya, 158 человек получили ранения.

Напомним

В четверг у здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенных террористами-смертниками. В результате случившегося, по последним данным СМИ, погибли не менее 60 человек, среди которых 12 американских военнослужащих. Движение Талибан, установил 15 августа свою власть в Афганистане, решительно осудил теракты и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Власти США говорит о возможных новых нападениях и планирует нанести ответный удар.

Президент Зеленский уже отреагировал на нападения в аэропорту Кабула, назвав это “ужасными терактами”.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, погибшие, пострадавшие
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