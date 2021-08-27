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Украинский финал: сестры Киченок встретятся в поединке за трофей турнира WTA в Чикаго

Украинский финал: сестры Киченок встретятся в поединке за трофей турнира WTA в Чикаго

КИЕВ. 27 августа. УНН. Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок проведут поединок за право стать обладателем трофея в парном разряде турнира WTA-250 в Чикаго, передает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Детали

Представительницы Китайского Тайбэя Чжань Хаоцин и Чжань Латыш, с которыми украинка Людмила Киченок и японка Макото Ниномия должны были встретиться в полуфинале, снялись с поединка.

Также снялись с соревнований и соперницы Надежды Киченок с румынкой Олару. Они должны были сыграть с дуэтом Мартинцова / Вондрусова.

Таким образом, в финале сойдется Надежда Киченок с Олару против Людмилы Киченок с Ниномия.

Дополнение

Ранее в этом году Людмила Киченок и Макото Ниномия стали чемпионками турнира в Ноттингеме.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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