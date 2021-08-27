Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 0,0670  EUR: 31,51 0,1683 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
7665

Байден заявил, что приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула

Байден заявил, что приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула

КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент США Джо Байден во время брифинга в Белом доме заявил, что Вашингтон установит причастных к взрывам, которые произошли в столице Афганистана 26 августа, и привлечет их к ответственности, передает УНН.

Цитата

"Мы не простим, мы не забудем. Мы будем охотиться за вами и заставим вас заплатить", - сказал он.

Детали

По словам Байдена, он поручил Пентагону разработать план ответный удар по исламистским боевикам, которые совершили теракты в Кабуле.

Как отметил глава государства, американские разведслужбы полагают, что взрывы в Кабуле организовала ячейка "Исламского государства", которое действует на территории Афганистана и Пакистана. "Группировка, известное как "ИГ в Хорасане", сделало атаку, унесшую жизни американских военнослужащих, охранявших аэропорт, и тяжело ранила еще нескольких", - сказал Байден.

"Я также приказал своим командирам разработать оперативные планы по нанесению ударов по ключевым объектам, руководству и объектам и деловые", - сказал президент и добавил, что "Исламское государство" не "одержит победу". "Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем. <...> Мы спасем американцев (в Афганистане). Мы вывезем наших афганских союзников, <...> Америку не запугать", - заключил Байден.

Контекст

В четверг у здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенных террористами-смертниками. В результате случившегося, по последним данным СМИ, погибли не менее 60 человек, среди которых 12 американских военнослужащих. Движение Талибан, установившее 15 августа свою власть в Афганистане, решительно осудил теракты и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Ответственность за взрывы на себя взяла "Исламское государство". Один из взрывов прогремел у ворот аэропорта, второй - недалеко от отеля Baron, где останавливались военнослужащие и репортеры из Великобритании, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. 

Президент Зеленский уже отреагировал на нападения в аэропорту Кабула, назвав это "ужасными терактами".

Источник: УНН
Теги: США, Афганистан, Джо Байден, Кабул
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.