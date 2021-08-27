Байден заявил, что приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула

КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент США Джо Байден во время брифинга в Белом доме заявил, что Вашингтон установит причастных к взрывам, которые произошли в столице Афганистана 26 августа, и привлечет их к ответственности, передает УНН.

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"Мы не простим, мы не забудем. Мы будем охотиться за вами и заставим вас заплатить", - сказал он.

Детали



По словам Байдена, он поручил Пентагону разработать план ответный удар по исламистским боевикам, которые совершили теракты в Кабуле.

Как отметил глава государства, американские разведслужбы полагают, что взрывы в Кабуле организовала ячейка "Исламского государства", которое действует на территории Афганистана и Пакистана. "Группировка, известное как "ИГ в Хорасане", сделало атаку, унесшую жизни американских военнослужащих, охранявших аэропорт, и тяжело ранила еще нескольких", - сказал Байден.

"Я также приказал своим командирам разработать оперативные планы по нанесению ударов по ключевым объектам, руководству и объектам и деловые", - сказал президент и добавил, что "Исламское государство" не "одержит победу". "Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем. <...> Мы спасем американцев (в Афганистане). Мы вывезем наших афганских союзников, <...> Америку не запугать", - заключил Байден.

Контекст

В четверг у здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенных террористами-смертниками. В результате случившегося, по последним данным СМИ, погибли не менее 60 человек, среди которых 12 американских военнослужащих. Движение Талибан, установившее 15 августа свою власть в Афганистане, решительно осудил теракты и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Ответственность за взрывы на себя взяла "Исламское государство". Один из взрывов прогремел у ворот аэропорта, второй - недалеко от отеля Baron, где останавливались военнослужащие и репортеры из Великобритании, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.