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Теннис: Свитолина разгромила соперницу на пути в полуфинал турнира в Чикаго

Теннис: Свитолина разгромила соперницу на пути в полуфинал турнира в Чикаго

КИЕВ. 27 августа. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина (6-й номер в WTA) выиграла третий поединок в рамках турнира WTA-250, который проходит на хардових кортах в Чикаго, сообщает корреспондент УНН.

Детали

На этот раз лидер посева за 55 минут разобралась с француженкой Кристиной Младенович, отдав ей лишь один гейм за два сета — 6:1, 6:0.

За игровой отрезок Свитолина сделала четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету француженки две двойные ошибки.

Заметим, что соперницей Свитолиной по полуфиналу станет швейцарка Ребекка Петерсон (59 в WTA), которая в своем четвертьфинальном матче обыграла чешку Терезу Мартинцову.

Дополнение

Также в четвертьфинале соревнуется киевлянка Марта Костюк, которая начала свой матч с россиянкой Грачевой.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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