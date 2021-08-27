Более 350 проведенных матчей в КХЛ: "Донбасс" усилился опытным хоккеистом из России

КИЕВ. 27 августа. УНН. Чемпион Украины - хоккейный клуб "Донбасс", заключил соглашение с 29-летним защитником Григорием Желдаковим. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт дончан.

Что известно

Контракт рассчитан на 1 год. В команде Павла Микульчик выступать под номером “11”.

Детали

Желдак является воспитанником московской хоккейной школы “Московские пингвины”. Защитник привлекался к игре юниорских и юношеских сборных. В 2012 году стал серебряным призером молодежного чемпионата мира.

Четыре сезона провел в Молодежной хоккейной лиге, выступая за московский “Спартак” — 119 матчей, 32 очков (15 + 18).

В Континентальной хоккейной лиге провел 355 матчей, в которых набрал 46 очков (12 + 34). В КХЛ защищал цвета “Спартака” Москва, “Югры” Ханты-Мансийск, “Торпедо” Нижний Новгород, “Трактора” Челябинск и “Адмирала” Владивосток.

Провел два сезона в Высшей хоккейной лиге — 23 матча, 6 (3 + 3) очков. Прошлый сезон играл за ХК “Тамбов”, выступая в ВХЛ.

Контекст

“Донбасс” получил трофей на Мемориале Забойника.