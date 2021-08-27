"Заря" потерпела второе поражение и вылетела из розыгрыша Лиги Европы

КИЕВ. 27 августа. УНН. Завершился матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором луганская "Заря" сыграла дома с венским "Рапидом", передает корреспондент УНН.

Детали

Уже на 10 и 15 минутах “Заря” потеряла практические шансы на успех в 2-матчеовому поединке, пропустив дважды от Грюль и Греймла. Гладкий несколько улучшил ситуацию на 40 минуте матча своим голом. После отдыха команды обменялись забитыми мячами: Зейхеди за “Зарю”, а Фунтас забивал за “Рапид”.

Как следствие поражение 2: 3 и по сумме двух баталий (счет 2:6) “Зари” не удастся выступить на групповом этапе Лиги конференций.

Состав “Зари”: Шевченко (Мацапура, 48), Хомченовский, Вернидуб, Цвек, Жуниньо (Фаворов, 83), Громов, Назарин, Булеца (Кабаев, 64), Кочергин, Гладкий (Кристиан, 83), Аллахьяр (Шахаб , 64).

Дополнение

После проигрыша в плей-офф Лиги Европы “Заря” попала в групповой раунд Лиги конференций, турнира, который был создан УЕФА лишь в этом сезоне.