Два клуба НБА заинтересовались подписанием украинского баскетболиста

КИЕВ. 27 августа. УНН. Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк может пополнить ряды клубов из НБА - "Кливленда" или "Детройта", сообщает УНН со ссылкой на "Right Down Euclid".

Детали

Сказано, что “Кливленд” хочет увеличить глубину на периметре, а “Детройт” является фаворитом на подписание украинца, ведь Михайлюк играл в этом клубе в последних двух сезонах.

Примечательно, что в межсезонье “Оклахома Тандер” сделала Михайлюку квалификационное предложение, но позже отозвали его, после чего украинский баскетболист стал неограниченно свободным агентом.

Дополнение

В прошлом сезоне Михайлюк провел 66 матчей за “Оклахома-Сити Тандер” и “Детройт”. Он набирал в среднем 8,5 очка, 2,5 подбора и 1,7 передачи за точности 41,1 процента с игры и 33,4 процента из-за дуги.