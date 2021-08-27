Количество погибших военных США при взрыве в Кабуле возросло до 13

КИЕВ. 27 августа. УНН. Количество американских военнослужащих, погибших во время взрыва в Кабуле возросло до 13 человек. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на Пентагон и Reuters со ссылкой на американских чиновников, передает УНН.

Детали

Кроме того, еще 18 военных США пострадали, уточнил источник ABC.

Напомним

Ранее было известно о 12 погибших американских военных, еще 15 человек были ранены.

Контекст