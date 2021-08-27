Количество погибших военных США при взрыве в Кабуле возросло до 13
КИЕВ. 27 августа. УНН. Количество американских военнослужащих, погибших во время взрыва в Кабуле возросло до 13 человек. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на Пентагон и Reuters со ссылкой на американских чиновников, передает УНН.
Детали
Кроме того, еще 18 военных США пострадали, уточнил источник ABC.
Напомним
Ранее было известно о 12 погибших американских военных, еще 15 человек были ранены.
Контекст
В четверг у здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенных террористами-смертниками. В результате теракта, по последним данным СМИ, погибли не менее 90 человек, включая погибших американских военнослужащих.
Президент США Джозеф Байден заявил, что приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.
Ответственность за взрывы на себя взяла “Исламское государство”. Один из взрывов прогремел у ворот аэропорта, второй — недалеко от отеля Baron, где останавливались военнослужащие и репортеры из Великобритании, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. “Талибан” осудил произошедшее.
Президент Зеленский уже отреагировал на нападения в аэропорту Кабула, назвав это “ужасными терактами”.