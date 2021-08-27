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Де Дзерби об игре с "Монако": Мудрик - настоящий талант

Де Дзерби об игре с "Монако": Мудрик - настоящий талант

КИЕВ. 27 августа. УНН. Главный наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями после выхода клуба в стадию группы Лиги чемпионов и подвел итоги матча с "Монако", сообщает УНН со ссылкой на сайт "горняков".

Цитата

Итальянец заявил, что его команда не хотела отдавать владения мячом и инициативу на поле до перерыва, но не могла ничего поделать с игрой соперника.

“Нет, это не было нашим решением. Мы не хотим оставлять мяч даже у мадридского „Реала“. Однако если соперник хороший, тогда мы тоже должны играть на оборону. Первый тайм, конечно, был не таким, как мы ожидали, но „Монако“ — очень сильная команда. Они совершили очень жесткий прессинг. У нас не было скорости, силовой скорости, чтобы играть 20, 30, 40 метров.

Показатель таков: когда Фернандо и Мудрик вошли в игру, матч совершенно изменился. Я не знаю, заслужили мы или нет, потому что „Монако“ было много голевых шансов. У „Монако“ есть технические, физические, индивидуальные свойства. У нас другие физические характеристики, однако есть техника и индивидуальность тоже. Не у всех скорость, как у Фернандо, например, вышедший на замену, однако у нас есть то, чего нет в других командах, — сердце и „яйца“. И когда есть сердце и „яйца“, можно все делать. Сегодня не было такого матча, что я видел в своей голове, но я очень горд, потому что в перерыве я видел их несколько странными. Мы испытывали трудности в тот момент. А потом сердце и „яйца“ аннулировали разницу, которая была в первом тайме”, — отметил итальянец.

О захвате игрой Мудрика: “Мудрик — настоящий талант. У всех есть свои таланты. Мудрик получил талант быть футболистом. Многие тренеры говорят, что Мудрику еще предстоит прогрессировать и прогрессировать, а я считаю, чтобы прогрессировать, молодой футболист должен играть все больше. Только так он может больше продемонстрировать свой талант. У Мудрика много хороших примеров в команде — Пятов, Степаненко, Алан, Исмаили, Кривцов. он должен смотреть на них. Мы очень верим в него и в то, что он сможет проявить свой талант в будущем”.

Контекст

Благодаря удара Мудрыка и автогола, “Шахтер” получил путевку в групповой стадии Лиги чемпионов.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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