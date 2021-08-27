В США будут приспущены флаги в знак скорби по погибшим в Кабуле

КИЕВ. 27 августа. УНН. Государственные флаги будут приспущены на всей территории США в знак скорби по погибшим в террористической атаке в Кабуле. Об этом объявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает УНН.

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“Флаги будут приспущены над всеми общественными зданиями и военными базами в округе Колумбия и на всей территории США”, — сказала она.

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