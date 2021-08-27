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В США будут приспущены флаги в знак скорби по погибшим в Кабуле

В США будут приспущены флаги в знак скорби по погибшим в Кабуле

КИЕВ. 27 августа. УНН. Государственные флаги будут приспущены на всей территории США в знак скорби по погибшим в террористической атаке в Кабуле. Об этом объявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает УНН.

Цитата

“Флаги будут приспущены над всеми общественными зданиями и военными базами в округе Колумбия и на всей территории США”, — сказала она.

Контекст

В четверг у здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. В результате теракта, по последним данным СМИ, погибли не менее 90 человек, включая 13 погибших американских военнослужащих.

Президент США Джозеф Байден заявил, что приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.

Ответственность за взрывы на себя взяло “Исламское государство”. Один из взрывов прогремел у ворот аэропорта, второй — недалеко от отеля Baron, где останавливались военнослужащие и репортеры из Великобритании, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. “Талибан” осудил произошедшее.

Президент Зеленский уже отреагировал на нападения в аэропорту Кабула, назвав это “ужасными терактами”.

Источник: УНН
Теги: США, теракт, Афганистан
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