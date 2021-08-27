Украинка Магучих стала 2-й на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне

КИЕВ. 27 августа. УНН. Украинский спортсменка Ярослава Магучих заняла второе место на этапе "Бриллиантовой лиги", которая состоялась швейцарской Лозанне. Об этом пишет спортпортал Tribuna, передает УНН.

Детали

Магучих завершила второй, не взяв высоту 2,01. Победительницей стала атлетка с нейтральным статусом Мария Ласицкене (она взяла 1,98 м с первой попытки, Магучих — с 3-й).

Результаты других украинок:

Спортсменка Левченко стала 6-й, она с первых попыток преодолела высоту 1,81 м и 1,85 м, но не смогла взять высоту 1,89.

Украинка Геращенко стала 4-й, она остановилась на отметке 1,95 м.

Для олимпийских призеров эти соревнования были первыми после Игр в Токио. Американский этап лиги, на котором победила Геращенко, они пропускали.

Напомним

Ранее украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала бронзовую награду в прыжках в высоту на Олимпийских играх — 2020 в Токио, преодолев высоту в 2 метра. “Золото” получила представительница ОКР Мария Ласицкене с результатом в 2,04 метра.

После этого нашу легкоатлетку сфотографировали с российской спортсменкой Марией Ласицкене, они вместе праздновали получение наград на Олимпиаде в Токио. Министерство обороны отреагировало на это. В ведомстве сообщали, что планируют провести разговор с призером Игр-2020 Магучих — все из-за фото с россиянкой после финала в Токио.