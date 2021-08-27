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В мире от COVID-19 умерло почти 4,5 млн человек

В мире от COVID-19 умерло почти 4,5 млн человек

КИЕВ. 27 августа. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире от COVID-19 умерло почти 4,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 215,477,312 человек, из них выздоровели 192,657,649 человек. Количество умерших возросло до 4,488,570.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (39,342,153), Индия (32,602,325), Бразилия (20,676,561), Россия (6,824,540), Франция (6,693,019), Великобритания (6,628,709), Турция (6,293,297) и Аргентина (5,161,926).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (651,956), Бразилии (577,605) и Индии (436,889).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 278 171 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 566 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, мир
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