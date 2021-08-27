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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,77 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,77 грн/доллар

КИЕВ. 27 августа. УНН. По состоянию на 27 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,77 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.774400 грн за доллар;

31.512100 грн за евро;

0.361720 грн за российский рубль;

36.757200 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 26 августа курс всех валют вырос, кроме рубля, курс которого упал.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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