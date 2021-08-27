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На 27 августа установлена цена на банковские металлы

На 27 августа установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 27 августа. УНН. Национальный банк Украины на 27 августа 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 539.6914 грн;

Серебро - 20.4054 грн;

Платина - 861.9016 грн;

Палладий - 2 076.5226 грн.

По сравнению с 26 августа курс всех металлов упал, кроме платины, курс которой вырос.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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