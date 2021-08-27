Байден отложил встречу с премьером Израиля из-за взрывов в Кабуле

КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент США Джо Байден отложил в четверг на неопределенное время переговоры премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, который сейчас находится в американской столице, из-за терактов в Кабуле. Информацию об этом подтвердил Белый дом, передает УНН.

Цитата

“Двусторонние переговоры (Байдена) с премьер-министром Государства Израиль Нафтали Беннетом отложены”, — сообщили в Белом доме журналистам. Причин такого решения указано не было. Также не сообщается, когда начнутся переговоры.

Дополнение

Ранее о том, что встреча отложена, сообщил информационный портал Axios со ссылкой на свои источники. По данным портала, Белый дом попросил израильского премьера пока не выезжать из вашингтонской гостиницы, где он остановился, на встречу с американским лидером, которая должна была начаться в 11:30 (18:30 по времени Киева). Как отмечает Axios, президент все еще ведет консультации в Белом доме из-за ситуации вокруг взрывов в афганской столице. Как сообщил телеканал CNN, Байден после теракта в Афганистане проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином.

Теракты в аэропорту Кабула